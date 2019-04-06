Покраснел от стыда: опубликовано забавное фото вора, пойманного на горячем в Киеве

В субботу, 6 апреля, в Киеве с поличным поймали квартирного вора.
Соответствующее фото было опубликовано в Telegram канале "DTP KIEV CHAT".
Как отмечается, задержан преступник был на территории жилого комплекса "Комфорт Таун". До этого он уже совершал попытки взлома квартир в этом комплексе.
"Знакомьтесь, это вор! Сегодня был пойман нашим соседом на территории "Комфорт Таун". Пытался вскрыть квартиру. Вчера тоже, но другую. Поймали на горячем. Сейчас его оформляет полиция", – говорится в сообщении.
По словам автора поста, мужчина на фото – задержанный вор. Другие пользователи в комментариях заметили странности во внешности вора.
"Так ловили, что сил на макияж не осталось. От жары , или от стыда покраснели", – пишут комментаторы.
Напомним. как ранее сообщал "Апостроф", в Киеве вор натравил своего пса на полицейских, приехавших задерживать его после ограбления.