Момент страшной аварии в Киеве попал на видео

7 апреля в Киеве произошло ДТП с опрокидыванием, а видео момента аварии опубликовали в интернете.

Об этом сообщает ресурс dtp.kiev.ua.

Как выяснилось, водитель авто марки Opel повернул налево со среднего ряда и подрезал Subaru. Последняя влетела в ограждение и перевернулась на крышу в результате столкновения.

Отмечают, что пострадали муж и жена, которые находились в салоне автомобиля Subaru. Также сильные повреждения получила и машина.

Напомним, ДТП произошло утром на перекрестке бульвара Тараса Шевченко с улицей Терещенковская. На место прибыли медики скорой помощи и спасатели.

Как сообщал "Апостроф", 6 апреля в Киеве произошло мото ДТП с пострадавшим. Авария произошла во время движения из-за резкого поднятия мотоцикла на заднее колесо. Пассажира транспорта госпитализировали.







