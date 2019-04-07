РУС. | УКР.

воскресенье, 7 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.70
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

7 апреля

15:00
На допросе у бендер: опубликовано уморительное фото из Луганска
14:59
Зеленский ест жареных детей: как будут "убивать" рейтинг шоумена
14:49
Президент Eurolab оскандалился заявлением о воссоединении Украины и России: видео
14:45
Потап рассказал, когда поедет в Москву
14:29
Убил бы всех: дипломат Путина поразил цинизмом британца, пострадавшего от "Новичка"
14:00
Шахтер - Динамо: прогноз экспертов на матч Кубка Украины
14:00
Под Киевом школьник на велосипеде снес на переходе няню с ребенком: видео
13:35
Момент страшной аварии в Киеве попал на видео
13:35
Новинский заявил о победе в суде по вопросу переименования УПЦ
13:30
"Игра престолов" восьмой сезон: главные героини рассказали о "той самой" сцене в финале
13:30
Это только начало: Лобода получила награду в России
13:28
Где смотреть онлайн Аякс - Ювентус: расписание трансляций
Все новости

Момент страшной аварии в Киеве попал на видео

воскресенье, 07 апреля 2019, 13:35

7 апреля в Киеве произошло ДТП с опрокидыванием, а видео момента аварии опубликовали в интернете.

Об этом сообщает ресурс dtp.kiev.ua.

Как выяснилось, водитель авто марки Opel повернул налево со среднего ряда и подрезал Subaru. Последняя влетела в ограждение и перевернулась на крышу в результате столкновения.

Отмечают, что пострадали муж и жена, которые находились в салоне автомобиля Subaru. Также сильные повреждения получила и машина.

Напомним, ДТП произошло утром на перекрестке бульвара Тараса Шевченко с улицей Терещенковская. На место прибыли медики скорой помощи и спасатели.

Как сообщал "Апостроф", 6 апреля в Киеве произошло мото ДТП с пострадавшим. Авария произошла во время движения из-за резкого поднятия мотоцикла на заднее колесо. Пассажира транспорта госпитализировали.



Фотовзгляд

Все галереи
Выборы президента 2019, явка избирателей на участки

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Завораживаю­щее зрелище: в Киеве цветут магнолии, эксклюзивные фото

Рейдерство на Печерских холмах: как ушлые дельцы гаражный кооператив отжать пытаются

Новый фронт Тимошенко-Тарута: что стоит за объединениями кандидатов перед выборами

Киев трещит по швам: как решить транспортную проблему столицы

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: