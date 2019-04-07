В Киеве мотоциклист-каскадер устроил кровавое ДТП: фото и видео

В субботу, 6 апреля, в Киеве произошло мото ДТП с пострадавшим.

Об этом сообщает издание "Информатор".

Инцидент случился на перекрестке улиц Елены Телиги и Юрия Ильенко около 22:50. На мотоцикле марки Suzuki находились два человека - водитель и пассажир. По предварительной информации, авария произошла во время движения из-за резкого поднятия мотоцикла на заднее колесо.

После маневра мотоциклист потерял управление транспортным средством и он опрокинулся на бок. В результате инцидента пострадал пассажир мотоцикла 1998 года рождения. Его госпитализировали в больницу с открытым переломом ноги.

"Кто именно был за рулем мотоцикла и остальные подробности инцидента будут устанавливать правоохранители. Стоит отметить, что мотоцикл был припаркован у обочины, и рядом с ним никто не находился", - говорится в сообщении.

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