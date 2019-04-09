Как Нацдружины кошмарили силовиков и АП в Киеве: яркий фоторепортаж

Во вторник, 9 апреля, в центре Киева члены политической партии "Национальный Корпус" и организации "Национальные дружины" вышли на митинг.

Об этом сообщает "Апостроф".

Больше сотни людей собрались на акции против коррупции в оборонной сфере и в Украине в целом. Активисты решили прийти к силовым ведомствам Киева и Администрации президента.



Первой точкой для протеста стала Генпрокуратура Украины. Там митнгующие выдвинули сотрудникам ведомства свои требования, которые в первую очередь касались дела о хищении средств из бюджета армии - так называемое дело "Свинарчука-Гладковского".

После этого марш направился к Министерству внутренних дел, где активисты повторили те же требования.



Третьей точкой стал Майдан Независимости, где тоже прошел короткий импровизированный митинг.



Закончился марш у здания Администрации президента на улице Банковой. К зданию митингующие привезли надувные шарики с антикоррупционными надписями, машину для готовки попкорна и переносной экран кинотеатра. На крыше грузовика, которая стала импровизированной сценой, выступали лидеры марша, а участники "Нацдружин" демонстративно повернулись спинами к правоохранителям, которые отделяли митингующих от здания АП.



После выступления лидеров шествия, участники акции выпустили в небо розовые воздушные шары, а после принялись за просмотр фильма об расследованиях коррупционных схем угощаясь свежим попкорном.



Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1





Как сообщал "Апостроф", 23 марта в центре Киева люди вышли на акцию "Свинарчуков за решетку". Митингующие пытались прорваться внутрь администрации президента.