В Киеве заминировали здание мэрии: выдвинут ультиматум к властям, видео

В среду, 10 апреля, от неизвестных поступило анонимное сообщение о том, что здание Киевской городской государственной администрации (КГГА) заминировано, и что его собираются взорвать через 12 часов.

Об этом сообщает "Информатор".

Как отмечается, неизвестные не только сообщили о взрывчатке, но и выдвинули ряд требований. В анонимном сообщении говорится о том, что неизвестные требуют взять под стражу и арестовать счета и имущество первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, а также Игоря Гладковского, Виталия Жукова, Андрея Рогозу, руководство ГК "Укроборонпром" и директоров всех государственных предприятий.

Также неизвестные требуют "назначить всем виновным в хищении оборонного бюджета максимальные сроки лишения свободы с конфискацией принадлежащего им имущества и обнародовать материалы всех уголовных производств, связанных с хищением средств оборонного бюджета, в части, которая не относится к информации с ограниченным доступом". Более того, анонимные отправители хотят, чтобы генпрокурор еженедельно отчитывался о состоянии расследования уголовных производств.

По состоянию на 16:25 вход перекрыли и в здание никого не впускают. Также начали эвакуацию сотрудников КГГА. На месте работают правоохранители и нацгвардейцы. По словам людей, которые пришли в мэрию на прием, им сообщили, что КГГА якобы "заминировали".

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 2 апреля в Киеве на территории детской площадки в садике нашли мины.