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В Киеве посреди улицы похитили 3-летнего мальчика

четверг, 11 апреля 2019, 19:42

В четверг, 11 апреля, в Киеве недалеко от станции метро "Лукьяновская" похитили ребенка.

Об этом сообщает "Информатор".

По словам свидетелей, трое неизвестных мужчин на улице Вильгельма Котарбинского, 21 посадили 3-летнего мальчика (6.10.2015 года рождения) в черный Mercedes с номерами "S 005015" и уехали в сторону центра Киева. Также была информация о том, что один из похитителей похож на араба, невысокого роста. Двое остальных мужчин славянской внешности.

Позже стало известно, что ребенка забрал его отец-иностранец, работающий в Украине по контракту. По информации правоохранителей, в настоящее время продолжается процесс развода между ним и женой. В частности, 10 апреля состоялось заседание в суде, где рассматривался вопрос, с кем именно останется ребенок после развода.

Адвокат мужа связался с правоохранителями и сообщил, что ребенок находится с отцом, с ним все нормально. В свою очередь полицейские также пообщались с матерью мальчика, чтобы выяснять причины инцидента.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Москве бывший работник правоохранительных органов похитил двух девочек 14 и 16 лет.

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