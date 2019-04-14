В Киеве посреди дороги загорелся BMW: видео пожара

В Киеве произошло серьезное чрезвычайное происшествие: на улице Краковской загорелся автомобиль BMW.
Видео с места ЧП публикуют в соцсетях.
"Возгорание автомобиля BMW на улице Краковской. Причины устанавливаются. Информации о пострадавших нет", - говорится в сообщении.
На опубликованных кадрах можно увидеть мощное пламя, которое охватило автомобиль, припаркованный посреди улицы.
Как сообщал "Апостроф", ранее под Киевом в страшном пожаре погибли двое малолетних детей.
Напомним, в Одессе на территории рынка "Привоз" произошел крупный пожар. В результате инцидента никто не пострадал. Огонь уничтожил 10 торговых павильонов.
В Киеве произошел пожар на станции технического обслуживанияна улице Новомостицкой. В результате сгорело авто и само СТО