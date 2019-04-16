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В Киеве средь бела дня похитили мужчину: первые подробности

вторник, 16 апреля 2019, 18:15
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Во вторник, 16 апреля, в Киеве, в Голосеевском районе, на проспекте Академика Глушкова, посреди улицы похитили мужчину.

Об этом сообщает Информатор.

На данный момент в столице объявили план-перехват. Известно, что преступники были на черном микроавтобусе Mercedes, в салоне которого находится минимум трое людей.

Похищение произошло около 16:15. По данным издания, микроавтобус двигался со стороны Боярки в направлении центра. Возле станции метро "Теремки" двое мужчин затолкали в микроавтобус Mercedes мужчину и уехали в неизвестном направлении.

Уточняется, что номерной знак автомобиля не полный АН 7137 ... Причем, один из похитителей был одет в черную куртку и шапку. Приметы второго мужчины неизвестны.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве посреди улицы похитили 3-летнего мальчика.

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