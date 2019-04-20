RU   UA  

суббота, 20 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.80
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

20 апреля

08:26
Страх и ненависть на "Олимпийском": яркие фотожабы на дебаты Порошенко и Зеленского
08:00
Лазарева суббота и именины Даниила: какой праздник 20 апреля
07:53
Соцсети сравнили пение гимна Порошенко и Зеленским на "Олимпийском": фото и видео
07:29
В Киеве прохожие поймали хитрого "валютчика", ограбившего девушку на крупную сумму: видео
07:24
Синоптик описала, чем будет отличаться погода в Украине в выходные дни
07:15
Дрова отсырели: сети повеселило ЧП возле Крыма с большим военным кораблем Путина
06:30
Гороскоп на 20 апреля: Весы выдадут секрет, а Скорпионам стоит требовать большего
06:29
Как выглядит внутри созданный в США самый большой самолет в мире: фото
05:38
Чупакабра идет в президенты: соцсети взорвала смешная история о выборах в Украине в 2024 году
04:32
Декоммунизация от оккупантов: опубликованы фото "уставшего" Ленина в Крыму
03:34
На Донбассе ликвидирован сибирский наемник Шелуха: опубликованы фото
02:29
Все свелось к собачьим боям: что узнали украинцы из дебатов на "Олимпийском"
Все новости

В Киеве прохожие поймали хитрого "валютчика", ограбившего девушку на крупную сумму: видео

суббота, 20 апреля 2019, 07:29
переглянути новину українською

В Киеве произошло ограбление на несколько тысяч долларов, но прохожим удалось задержать преступника.

Об этом сообщает "Киев оперативный", публикуя видео с места задержания.

"Суть в том, что мужчина, который лежит на полу "увел" у девушки в пункте обмена валют 26 000 баксов. Она пришла в обменник, дала ему деньги, а тот ее закрыл. Там двери на магнитном замке - выйти она уже не смогла, а мужчина "ноги в руки" и бежать. Девушка начала кричать и его задержали прохожие, передали полиции", - говорится в сообщении.

Оказалось, что нерадивый работник устроился в пункт обмена валют несколько дней назад через OLX.

Как сообщал "Апостроф", в Днепре смельчак героически сорвал ограбление обменника и задержал бандитов.

Фотовзгляд

Все галереи
Яркие фото с дебатов на НСК "Олимпийский"

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Завораживаю­щее зрелище: в Киеве цветут магнолии, эксклюзивные фото

Рейдерство на Печерских холмах: как ушлые дельцы гаражный кооператив отжать пытаются

Новый фронт Тимошенко-Тарута: что стоит за объединениями кандидатов перед выборами

Киев трещит по швам: как решить транспортную проблему столицы

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: