В Киеве прохожие поймали хитрого "валютчика", ограбившего девушку на крупную сумму: видео

В Киеве произошло ограбление на несколько тысяч долларов, но прохожим удалось задержать преступника.

Об этом сообщает "Киев оперативный", публикуя видео с места задержания.

"Суть в том, что мужчина, который лежит на полу "увел" у девушки в пункте обмена валют 26 000 баксов. Она пришла в обменник, дала ему деньги, а тот ее закрыл. Там двери на магнитном замке - выйти она уже не смогла, а мужчина "ноги в руки" и бежать. Девушка начала кричать и его задержали прохожие, передали полиции", - говорится в сообщении.

Оказалось, что нерадивый работник устроился в пункт обмена валют несколько дней назад через OLX.

Как сообщал "Апостроф", в Днепре смельчак героически сорвал ограбление обменника и задержал бандитов.