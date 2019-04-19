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Машина застряла "носом" вниз: опубликованы фото масштабного ДТП под Киевом

пятница, 19 апреля 2019, 10:43
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Фото: пресс-служба полиции Киевской области

В четверг, 18 апреля, под Киевом произошло масштабное ДТП с участием трех автомобилей.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области, публикуя фото с места аварии.

"Под Киевом между поселками Калиновка и Глеваха у заправки произошла масштабная авария. Один из автомобилей практически полностью смят. Полиция уточняет информацию о пострадавших и выясняет детали аварии", - сообщили в ведомстве.

Ранее в Киеве виновника аварии привязали скотчем к столбу.

Как сообщал "Апостроф", 11 апреля в Киеве мужчина, передвигаясь за рулем на большой скорости, сбил ребенка на пешеходном переходе, у девочки серьезная черепно-мозговая травма и травмы в районе таза.

Также в Одессе иностранец на элитном спорткаре устроил огненное ДТП.

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