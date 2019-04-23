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В Киеве из-за бомбы эвакуировали аэропорт: отменено множество рейсов

вторник, 23 апреля 2019, 13:59
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Во вторник, 23 апреля, в полицию поступило анонимное сообщение о заминировании аэропорта "Киев" им. Сикорского.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Правоохранители провели эвакуацию людей и тщательную проверку здания и прилегающей к ней территории. Никаких взрывоопасных веществ или предметов не обнаружили. При осмотре полицейские эвакуировали около 800 человек. По словам очевидцев, все рейсы на вылет были временно задержаны.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 10 апреля от неизвестных поступило анонимное сообщение о том, что здание Киевской городской государственной администрации (КГГА) заминировано, и что его собираются взорвать через 12 часов.

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