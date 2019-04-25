В Киеве объявили в розыск опасных мошенников и воровку: фото и видео

В Киеве продолжают орудовать мошенники, некоторые из них уже стали "звездами" социальных сетей и их запросто можно узнать.
Очередных злоумышленников опубликовали в сообществе "Киев Оперативный" в Facebook.
Так, один из них ходит по разным торговым заведениям Киева и представляется владельцем соседней торговой точки, а затем прости занять средства на товар, который якобы привезли.
Еще одну мошенницу заметили на Позняках, где она украла телефон из сумки посетительницы кафе. Кадры с воровкой также уже опубликовали в сети.
Другой мошенник "орудует" в пунктах обмена валют, где обманывает кассиров, которые якобы неправильно посчитали деньги.