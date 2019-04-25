В Киеве объявили в розыск опасных мошенников и воровку: фото и видео

В Киеве продолжают орудовать мошенники, некоторые из них уже стали "звездами" социальных сетей и их запросто можно узнать.

Очередных злоумышленников опубликовали в сообществе "Киев Оперативный" в Facebook.

Так, один из них ходит по разным торговым заведениям Киева и представляется владельцем соседней торговой точки, а затем прости занять средства на товар, который якобы привезли.

Еще одну мошенницу заметили на Позняках, где она украла телефон из сумки посетительницы кафе. Кадры с воровкой также уже опубликовали в сети.

Другой мошенник "орудует" в пунктах обмена валют, где обманывает кассиров, которые якобы неправильно посчитали деньги.

"В камеру видеонаблюдения пункта обмена валют, что на Героев Сталинграда, попал очередной "ломщик" купюр. Ему удалось "нагреть" кассира на 2000 грн. Может кто знает/видел его?" - говорится в сообщении.

