RU   UA   EN  

четверг, 25 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.50
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

25 апреля

10:13
Второй раз подряд: в Украине определился волейбольный чемпион
10:11
Польша устроила России серьезные проблемы: что произошло
10:04
Команда украинца уверенно расправилась с "Манчестер Юнайтед" в матче АПЛ: видеообзор
09:59
Новинский напомнил Раде о законах, которые важнее языка
09:58
В Киеве объявили в розыск опасных мошенников и воровку: фото и видео
09:55
Рада решает судьбу закона о языках: онлайн трансляция
09:41
Во Франции умер знаменитый комедийный актер
09:40
Джонни Депп завел роман с танцовщицей из России
09:35
Появились фото и видео первой встречи Путина и Ким Чен Ына
09:27
Пранкеры Путина устроили провокацию от имени Зеленского: видео
09:19
Украинские военные поймали на Донбассе диверсанта-неудачника: фото
09:14
Евро пробил психологическую отметку: курс валют от НБУ
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Киеве объявили в розыск опасных мошенников и воровку: фото и видео

четверг, 25 апреля 2019, 09:58
переглянути новину українською

В Киеве продолжают орудовать мошенники, некоторые из них уже стали "звездами" социальных сетей и их запросто можно узнать.

Очередных злоумышленников опубликовали в сообществе "Киев Оперативный" в Facebook.

Так, один из них ходит по разным торговым заведениям Киева и представляется владельцем соседней торговой точки, а затем прости занять средства на товар, который якобы привезли.

Еще одну мошенницу заметили на Позняках, где она украла телефон из сумки посетительницы кафе. Кадры с воровкой также уже опубликовали в сети.

Другой мошенник "орудует" в пунктах обмена валют, где обманывает кассиров, которые якобы неправильно посчитали деньги.

"В камеру видеонаблюдения пункта обмена валют, что на Героев Сталинграда, попал очередной "ломщик" купюр. Ему удалось "нагреть" кассира на 2000 грн. Может кто знает/видел его?" - говорится в сообщении.

Фотовзгляд

Все галереи
Первая реакция со штаба Владимира Зеленского

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Завораживаю­щее зрелище: в Киеве цветут магнолии, эксклюзивные фото

Рейдерство на Печерских холмах: как ушлые дельцы гаражный кооператив отжать пытаются

Новый фронт Тимошенко-Тарута: что стоит за объединениями кандидатов перед выборами

Киев трещит по швам: как решить транспортную проблему столицы

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: