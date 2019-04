Киев занял высокое место в престижном рейтинге "городов будущего" – КГГА

По результатам анализа ключевых показателей экономической эффективности столица Украины заняла пятое место в рейтинге городов Top 10 Smart Locations of the Future 2019/20 специализированного издания Financial Times - FDI Magazine.

Рейтинг и методология анализа представлены на сайте издания, передает пресс-служба КГГА.

Ко вниманию принимались такие показатели, как стоимость квадратного метра ежегодной аренды офисных помещений класса А, размер средней заработной платы квалифицированного рабочего, стоимость номера в центре города за одну ночь в отелях категории четырех- и пяти звезд, общая ставка налога на прибыль, совокупная стоимость создания предприятия, регистрации права собственности и подключения промышленного предприятия к электросетям.

Первое место в рейтинге по показателю экономической эффективности заняла столица и крупнейший город Македонии Скопье. На несколько позиций Киев также опередили София (Республика Болгария), Каунас (Литовская Республика) и польский Гданьск. Замыкает ТОП-10 вьетнамский город Ханой.

Ранее Киев занял шестое место в рейтинге эффективности инвестиций издания fDi. Тогда по рентабельности инвестиций с точки зрения эффективности привлеченных ресурсов столица вошла в десятку европейских городов.