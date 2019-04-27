​В Киеве открыли сезон фонтанов: где и когда можно увидеть необычное шоу

В субботу, 27 апреля, в столице возобновили работу, "уснувшие" на зиму фонтаны.

Об этом сообщает "Информатор", публикуя соответствующее видео.

Традиционно жители и гости города снова смогут насладиться свето-музыкальным шоу на Майдане Независимости. Также включили фонтаны в акватории Русановского канала. В городе планируют отремонтировать 30-летний фонтан на Большой Васильковской.

Подготовка фонтанов включала в себя несколько этапов: демонтаж зимнего укрытия, подключение к электросети, установка и подключение насосного оборудования, диагностика всех систем фонтанов. На заключительной стадии провели тестирование установленного оборудования.

Как и в предыдущие годы, в режиме светло-музыкального шоу будут работать фонтаны "Большой" и "Малые" на Майдане Независимости, а также комплекс фонтанов в акватории Русановского канала.

Включенными фонтаны будут с 27 апреля по 30 сентября. По понедельникам коммунальщики собираются делать перерыв для проведения технических работ. Кроме этого, известно, что в 2019 году проведут капремонт фонтана на улице Большой Васильковской, 119/121, которому уже около 30 лет. Ремонт предусматривает замену гранитной облицовки, электрокабелей, обновление приборов подсветки в количестве 90 штук, а также установку нового насосного оборудования.

Полный график работы светового и музыкального сопровождения городских фонтанов на 2019 год:

"Большой", Майдан Независимости (световое и музыкальное сопровождение): май и август с 20:00 до 23:00, июнь — июль с 20:30 до 23:00, в сентябре — с 19:00 до 23:00;

"Малые" (6 штук), Майдан Независимости (световое и музыкальное сопровождение): май и август с 20:00 до 23:00, июнь — июль с 20:30 до 23:00, в сентябре — с 19:00 до 23:00;

"Основатели Киева", Майдан Независимости (световое сопровождение): май и август с 20:00 до 23:00, июнь — июль с 20:30 до 23:00, в сентябре — с 19:00 до 23:00;

"Каскадный", Майдан Независимости (световое сопровождение): май и август с 20:00 до 23:00, июнь — июль с 20:30 до 23:00, в сентябре — с 19:00 до 23:00;

"Водный шар", Майдан Независимости (световое сопровождение): май и август с 20:00 до 23:00, июнь — июль с 20:30 до 23:00, в сентябре — с 19:00 до 23:00;

"Крещатик", улица Крещатик (световое сопровождение): май и август с 20:00 до 23:00, июнь — июль с 20:30 до 23:00, в сентябре — с 19:00 до 23:00;

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