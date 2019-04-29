Фуру развернуло на 90 градусов: опубликованы фото и видео смертельного ДТП под Киевом

В воскресенье, 28 апреля, под Киевом (Бровары) столкнулись фура и Volkswagen Amarok, в результате чего водитель внедорожника скончался на месте.

Об этом сообщает Информатор.

По словам правоохранителей, Volkswagen двигался на высокой скорости по улице Москаленко в Броварах. Водитель выезжал на Окружную и влетел в фуру, которая ехала по направлению в сторону Киева. От удара грузовой автомобиль развернуло на 90 градусов. Он практически полностью перекрыл проезжую часть прицепом и снес отбойник.

Как рассказал водитель фуры, он ехал по Окружной, не превышая скорость. И в какой-то момент в него с огромной скоростью врезался внедорожник. Уйти от столкновения было невозможно. Amarok развернуло на 180 градусов, а грузовое авто — поперек дороги.

Водитель Volkswagen скончался от полученных травм до приезда врачей. От его машины фактически не осталось живого места.

Как сообщал "Апостроф", ранее семья попала в серьезное ДТП под Киевом.