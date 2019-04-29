Общество прогнило: в сети спорят из-за видео опасного ЧП в метро Киева

В понедельник, 29 апреля, на станции метро "Золотые ворота" в Киеве мужчина упал с платформы на рельсы.

Соответствующее видео было опубликовано на Facebook странице "Киев Оперативный".

Мужчина упал с платформы и лежал на одном из рельсов. Через некоторое время двое мужчин спустились вниз и подняли упавшего на платформу.

В комментариях к видео разгорелись споры по поводу того, как следует вести себя в подобных ситуациях. Некоторые раскритиковали "бездействие" других пассажиров метро, которые наблюдали за упавшим.

"Оказалось, что из целой кучи мужиков на перроне, только двое оказались мужчинами!", – пишет одна из пользовательниц.

В то же время, другие комментаторы замечают, что спускаться на рельсы в метро и пытаться самостоятельно помочь упавшему было смертельно опасно.

Стоит заметить, что в правилах пользования метрополитеном также запрещается не только спускаться на рельсы, но и пытаться самостоятельно выбраться на платформу. Необходимо в первую очередь обратиться к работникам метро.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 7 апреля в Киеве (станция метро Сырец) произошло серьезное ЧП: мужчина упал на рельсы метро.