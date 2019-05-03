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В Киеве водитель решил "срезать" через подземный переход: опубликовано видео ЧП

пятница, 03 мая 2019, 19:37
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3 мая в районе Оболони в столице "шустрый" водитель хотел "сократить" дорогу и заехал в подземку.

Об этом сообщает "Киев Оперативный", публикуя соответствующее видео.

""Ехал на минскую, решил сократить". Именно эти слова сказал водитель автомобиля Opel, гос.номер AA1642PC когда заехал в подземный пешеходный переход на Оболони", - говорится в сообщении.

На видео видно, что водитель ведет себя не совсем адекватно, хотя и не сопротивляется полиции. На улице возле подземки и в самом переходе собрались люди, желающие посмотреть на "необычную" ситуацию.

Как сообщал "Апостроф", 11 ноября в столице на Воздухофлотском проспекте водитель Mazda, не справившись с управлением, съехал с дороги и на скорости влетел в подземку.

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