В Киеве водитель решил "срезать" через подземный переход: опубликовано видео ЧП

3 мая в районе Оболони в столице "шустрый" водитель хотел "сократить" дорогу и заехал в подземку.

Об этом сообщает "Киев Оперативный", публикуя соответствующее видео.

""Ехал на минскую, решил сократить". Именно эти слова сказал водитель автомобиля Opel, гос.номер AA1642PC когда заехал в подземный пешеходный переход на Оболони", - говорится в сообщении.

На видео видно, что водитель ведет себя не совсем адекватно, хотя и не сопротивляется полиции. На улице возле подземки и в самом переходе собрались люди, желающие посмотреть на "необычную" ситуацию.

Как сообщал "Апостроф", 11 ноября в столице на Воздухофлотском проспекте водитель Mazda, не справившись с управлением, съехал с дороги и на скорости влетел в подземку.