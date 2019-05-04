Кличко на благотворительном аукционе в США выставил лот с экскурсией по Киеву

Мэр Киева Виталий Кличко по приглашению президента WBC Маурисио Сулеймана принял участие в благотворительном мероприятии "Ночь чемпионов" в Лас-Вегасе.

Об этом мэр сообщил в видеоролике, опубликованном на его Facebook.

"Находясь в соединенных штатах, получил приглашение от президента WBC принять участие в благотворительном вечере, на котором собираются все чемпионы", - отметил Кличко.

В комментарии под видео он написал, что Майк Тайсон, Эвандер Холифилд, Леннокс Льюис, Оскар Де Ла Хойя и другие легенды бокса собрались на благотворительный вечер чтобы собрать средства на поддержку и реабилитацию спортсменов во всем мире.

"И, поскольку нахожусь в командировке в США, был рад присоединиться к мероприятию. Также не смог не воспользоваться возможностью и сделал презентацию Киева, предложив лот (на благотворительном аукционе, - ред.) - экскурсию по нашему городу", - рассказал мэр украинской столицы.

Напоследок Кличко обратил внимание на то, что после Конгресса WBC в Киеве, который прошел осенью 2018 по его приглашению, на всех эмблемах этой боксерской организации начали на переднем плане изображать самым крупным флаг Украины.