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Кличко на благотворительном аукционе в США выставил лот с экскурсией по Киеву

суббота, 04 мая 2019, 11:35
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Мэр Киева Виталий Кличко по приглашению президента WBC Маурисио Сулеймана принял участие в благотворительном мероприятии "Ночь чемпионов" в Лас-Вегасе.

Об этом мэр сообщил в видеоролике, опубликованном на его Facebook.

"Находясь в соединенных штатах, получил приглашение от президента WBC принять участие в благотворительном вечере, на котором собираются все чемпионы", - отметил Кличко.

В комментарии под видео он написал, что Майк Тайсон, Эвандер Холифилд, Леннокс Льюис, Оскар Де Ла Хойя и другие легенды бокса собрались на благотворительный вечер чтобы собрать средства на поддержку и реабилитацию спортсменов во всем мире.

"И, поскольку нахожусь в командировке в США, был рад присоединиться к мероприятию. Также не смог не воспользоваться возможностью и сделал презентацию Киева, предложив лот (на благотворительном аукционе, - ред.) - экскурсию по нашему городу", - рассказал мэр украинской столицы.

Напоследок Кличко обратил внимание на то, что после Конгресса WBC в Киеве, который прошел осенью 2018 по его приглашению, на всех эмблемах этой боксерской организации начали на переднем плане изображать самым крупным флаг Украины.

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