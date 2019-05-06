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Стрельба возле паба в Киеве: стали известны подробности о стрелке

понедельник, 06 мая 2019, 22:23
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Стрелком, устроившим стрельбу возле паба в Киеве, оказался доброволец "Правого сектора", командир подразделения разведки с позывным "Санта" Владимир Регеша.

Об этом сообщил раненный в результате стрельбы журналист издания "Настоящее время" Владимир Рунец, передает ТСН.

Выяснилось, что мужчина отдыхал в одной компании с женщиной, которой Владимир Регеша, якобы, должен деньги. Именно журналист пытался уговорить мужчину спрятать оружие, но был ранен. Журналиста прооперировали. Нападавшего задержали в тот же день.

Во вторник, 7 мая, суд изберет стрелку меру пресечения.

"Патрульные начали преследование, но правонарушитель решил сдаться и приехал к Оболонскому управлению полиции. На месте происшествия был изъят предмет, похожий на автоматическое оружие и несколько обстрелянных гильз. Во время обыска автомобиля было изъято нарезное оружие, несколько магазинов и предметы, запрещенные к обороту", - рассказал изданию начальник Оболонского УП ГУНП в городе Киеве Виталий Быков.

Как сообщал "Апостроф", ранее появились фото и подробности стрельбы возле паба в Киеве.

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