В Киеве неизвестный на военном авто открыл стрельбу по людям: что известно

В воскресенье вечером, 5 мая, в Киеве неизвестный стрелял в людей и скрылся на черном Mercedes ML с военными номерами, ранив одного человека.

Об этом сообщает Информатор, делясь деталями ЧП.

Как передает издание, компания из 4-5 человек сидела в "Портер пабе". После этого, уже покинув помещение, один из мужчин совершил шесть выстрелов. Предварительно, ранили одного человека. Злоумышленники сели в Mercedes ML с военными номерами и поехали в сторону улицы Героев Днепра. Мужчины вооружены.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве пьяная драка переросла в стрельбу с двумя ранеными.

Также в ночь на 15 января в Киеве произошла массовая драка у АЗС.