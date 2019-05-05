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В Киеве неизвестный на военном авто открыл стрельбу по людям: что известно

воскресенье, 05 мая 2019, 23:38
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В воскресенье вечером, 5 мая, в Киеве неизвестный стрелял в людей и скрылся на черном Mercedes ML с военными номерами, ранив одного человека.

Об этом сообщает Информатор, делясь деталями ЧП.

Как передает издание, компания из 4-5 человек сидела в "Портер пабе". После этого, уже покинув помещение, один из мужчин совершил шесть выстрелов. Предварительно, ранили одного человека. Злоумышленники сели в Mercedes ML с военными номерами и поехали в сторону улицы Героев Днепра. Мужчины вооружены.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве пьяная драка переросла в стрельбу с двумя ранеными.

Также в ночь на 15 января в Киеве произошла массовая драка у АЗС.

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