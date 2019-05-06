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В Киеве поймали банду заезжих воров: фото и видео

понедельник, 06 мая 2019, 18:02
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В Киеве задержали банду преступников, которые грабили квартиры, подбирая ключи и взламывая двери.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Сотрудники полиции задержали преступников сразу после преступления. Они как раз упаковывали похищенные вещи в автомобиль.

Злоумышленниками оказались 44-летний киевлянин и не единожды судимый за совершение краж 46-летний иностранец. У них изъяли похищенные ноутбук, ювелирные изделия, одежду, обувь, деньги в сумме 10 тысяч долларов США и другие вещи. Преступникам грозит до 6 лет тюрьмы.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали фото молодого вора, "работающего" в магазинах Киева.

Также в Киеве поймали молодую и опытную воровку. Отмечается, что инцидент произошел на проспекте Степана Бандеры.

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