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В сети показали фото парочки воров, орудующих в Киеве

среда, 08 мая 2019, 00:29
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В сети опубликовали фотографии двух воров, которые ограбили квартиру в Киеве.

Об этом сообщает ресурс "Киев Оперативный".

"Внимание! Розыск! Сегодня обворовали квартиру на Подоле, на улице Щекавицкая. Прошу вашей помощи в опознании воров. Или если кто увидит - набрать 102", - написали в посте и разместили фото мужчин-преступников.

Напомним, в Киеве также объявили в розыск парочку наглых воров. Так, двое неизвестных в киевском супермаркете Metro украли мобильный телефон iPhoneX, фото их лиц, а также автомобиля опубликованы в публичном доступе.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве задержали банду преступников, которые грабили квартиры, подбирая ключи и взламывая двери. Их поймала полиция сразу после преступления, когда воры упаковывали похищенные вещи в автомобиль.

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