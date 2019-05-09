В Киеве жестоко наказали "героя парковки", бросившего авто на все майские праздники: опубликованы фото

В Киеве водитель оставил свой автомобиль на тротуаре на все майские праздники, из-за чего жестоко поплатился, наказанный недовольными пешеходами.

Об этом на своей странице в Faceboook написал журналист Константин Андриюк, опубликовав фото "героя парковки".

Вот вам реальная история из жизни о карме плохого парковки. Человек бросил машину, на все майские праздники, от 1 и до 9 мая + выходные. От забора оставила аж два десятка сантиметров. Два человека уже не разминутся. Хотя реально места для вежливого парковки было достаточно.

Знакомый, который ходит на работу, мимо этого авто ежедневно поделился внешними изменениями машины.

- Сначала "ненароком" отломился дворник.

- Потом подрались боковое стекло.

- Дальше спустило колесо.

- И наконец лопнула лобовое стекло", - рассказал журналист.

"Запаркуйся человек на полметра дальше и всего этого с ее автомобилем не произошло бы. Мораль сей басни проста - паркуйтесь не только ради ПДД, но и из уважения к окружающим. Иногда это бывает очень экономно для вашего кошелька!", - добавил Андриюк.

Ранее в Киеве один из прохожих ножом пробил колесо BMW, которій перегородил проход по тротуару.

Как сообщал "Апостроф", в феврале в Киеве на улице Котельникова "герою парковки" устроили мусорное наказание.