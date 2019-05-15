В Киеве произошло опасное ДТП с грузовиком: опубликовано фото

В Киеве произошла "тяжелая" авария с участием грузовика и легкового автомобиля, обошлось без пострадавших.

Об этом сообщает ресурс dtp.kiev.ua.

ДТП случилось на улице Отто Шмидта. По предварительным данным, водитель грузовика не справился с управлением на горке.

"Все могло быть намного страшнее. Никто не пострадал", - написали в ресурсе и опубликовали фото с места происшествия.

Как сообщал "Апостроф", в воскресенье, 12 мая, в Киеве произошло жесткое ДТП с участием двух автомобилей. Одна из машин пыталась проскочить на красный сигнал светофора, но влетела в другое авто.

Напомним, 13 мая в Киеве задержали водителя службы такси Uber, который в состоянии алкогольного опьянения совершил ДТП.