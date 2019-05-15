В киевской многоэтажке произошел смертельный пожар со взрывами: фото и видео

15 мая в Киеве в жилом доме по улице Вышгородской, 46, загорелась квартира.

Как сообщает "Киев Оперативный" в Facebook, свидетели говорят, что перед началом пожара был слышен взрыв.

По приезду спасателей на место происшествия было установлено, что возгорание произошло в однокомнатной квартире на 2-м этаже, после чего огонь перекинулся на два балкона, расположенных выше.

Во время тушения пожара спасателями был обнаружен труп мужчины, еще двоих человек удалось эвакуировать.

Пожар удалось локализовать в 13:22, а в 13:37 его ликвидировали.

На место пожара прибыли шесть единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и около 30 человек личного состава.

Причина пожара будут установлены правоохранительными органами.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Одесской области во время пожара в автомобили погибла двухлетняя девочка.