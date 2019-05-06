​В Киеве поймали на фото "героя парковки" с двойной инвалидностью

Возле одного из столичных гипермаркетов подметили наглого "героя парковки", оставившего свое авто на двух парковочных местах для инвалидов.

Об этом сообщает "Киев Оперативный", публикуя соответствующее фото.

"Парковка за Novus на Иоанна Павла, 2. Volkswagen AA2501XH", - подписан снимок.

Под постом появились комментарии.

"А в чем проблема? Инвалид стал на свое место. Стал сразу на два? Так неужели не видно, что он дважды инвалид? Не осуждайте", "Ну инвалид - видно же. да и жадный к тому же. сразу себе два места занял", "Калечь стал на своё место", - в таком духе комментируют пользователи сети.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве, на улице Урловской водитель припарковал свой автомобиль на детской площадке, а после того, как прохожие сделали ему замечание, он достал нож и начал им угрожать.

Ранее в Киеве обнаружили наглого "героя парковки", который нарушил сразу три пункта ПДД: влез на тротуар, в зеленую зону и одновременно оставил часть авто на проезжей части.