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В сети объявили охоту на наглых киевских воровок: фото

вторник, 21 мая 2019, 23:26
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В Киеве разыскивают наглых воровок, которые орудуют в городе.

Об этом сообщает ресурс "Киев Оперативный".

Так, инцидент с двумя карманницами произошел в столичном торговом центре Smart Plaza, который расположен около станции метро "Политехнический Институт". Там в супермаркете "Сильпо" женщины вытянули с кармана покупательницы, которая стояла у кассы, смартфон iPhone XS Max.

"Похожи на профи, может кто знает, где они обитают?", - написали в сети и опубликовали фотографии мошенниц с камер видеонаблюдения супермаркета.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве, на улице Елены Телиги полицейские задержали уличную воровку, которая выхватила из рук девушки телефон, отвлекая ее разговором.

Также ранее в сети опубликовали несколько фотографий воровки, которая украла банковскую карту в одном из магазинов Киева и несколько раз ею рассчиталась.

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