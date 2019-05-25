В Киеве задержали воровку, которая не успела нажиться на чужих деньгах: фото

В центре Киева очевидцы поймали наглую воровку, которая хотела ограбить прохожего человека.

Об этом сообщает ресурс "Киев Оперативный".

Инцидент произошел в самом центре города недалеко от ТЦ "Гулливер". Там с поличным задержали женщину, которая пыталась похитить кошелек.

"Ревя, говорит, что больше так не будет", - уточнили в ресурсе.

Как видно на фото, задержали воровку ромской национальности несколько парней. Сдали ли ее в руки полиции - неизвестно.

Как сообщал "Апостроф", на сотрудницу Министерства здравоохранения Дану Юрович напали представители ромской национальности.

Напомним, также в Киеве, на улице Елены Телиги полицейские задержали уличную воровку, которая выхватила из рук девушки телефон, отвлекая ее разговором.