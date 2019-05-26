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Новый пешеходный мост в Киеве: в сети сообщили о серьезных проблемах, фото

воскресенье, 26 мая 2019, 18:37
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В сети публикуют фото стеклянного пешеходного моста в столице, внутри которого из-за обильных дождей собралась вода.

Соответствующие фото публикуют пользователи соцсетей.

"Кличко на открытии моста: Это уникальное стекло. Под него затекла вода, но мы его обязательно поменяем"... Занавес", - написала в Facebook руководитель пресс-центра УНИАН Ирина Головатенко.

Она также сообщила, что КГГА распоряжением 859 от 16.05.2019 увеличила строительную смету моста с 260 до 420 миллионов бюджетных гривен.

Пользователи соцсети принялись комментировать проблемы с мостом.

Как сообщал "Апостроф", в субботу, 25 мая, в Киеве открыли пешеходный мост, который расположен между Владимирской горкой и парком "Крещатый".

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