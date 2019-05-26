В Киеве студенты-иностранцы устроили массовое побоище: фото и видео

Студенты-иностранцы Национального авиационного университета устроили массовую драку со стрельбой на улице Николая Голего в Киеве, где находятся общежития учебного заведения.

Об этом сообщается в сообществе Dtp.kiev.ua.

"Горячие новости из общаг НАУ. В Киеве на Лебедева-Кумача (новое название – Николая Голего, - "Апостроф") перестрелка между иностранцами из южных стран, студентами авиационного. Один из них явно не в себе", - сообщили свидетели.

Отмечается, что обошлось без жертв, поскольку полиция оперативно прибыла на место массовой драки.

Позже стало известно, что один из участников драки был задержан.

Что именно стало причиной ссоры – на данный момент неизвестно. Также нет официальной информации, которая бы подтверждала, что участники конфликта – именно студенты.

В сети также появилось видео с моментом потасовки.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве произошла массовая драка возле известного ночного клуба.