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​Новый мост в Киеве "устал" сразу после открытия: фото и видео

воскресенье, 26 мая 2019, 19:03
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В первую же ночь после открытия, столичный стеклянный пешеходный мост покрылся трещинами.

Об этом сообщает в Facebook dtp.kiev.ua.

По одной из версий стекло расстреляли из нарезного оружия вандалы. По другой версии - стекло моста не выдержало нагрузки, после того как на нем стала прыгать группа подростков.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Сейчас проход по мосту закрыт. Как заявил мэр Киева Виталий Кличко в Facebook, основная версия, которая рассматривается - акт вандализма.

"Несколько часов назад вдруг треснуло стекло на двух фрагментах стеклянного пола. Просто так, учитывая его толщину и характеристики, случиться этого не могло. Основная версия, которая рассматривается - акт вандализма. Не исключено, что механическое повреждение могло произойти снизу моста. Рассматривается версия того, что стреляли, - заявил Кличко.

Он добавил, что "подобные диверсии - криминал, и они будут иметь жесткий ответ".

Мэр Киева отметил, что обратился в правоохранительные органы срочно выяснить причины и дать правовую оценку случившемуся.

"Сказать, что я смущенно злой - это ничего не сказать! Я знаю, что есть много недоброжелателей того, что в Киеве происходят позитивные изменения", - подытожил он.

Как сообщал "Апостроф", в сети публикуют фото стеклянного пешеходного моста в столице, внутри которого из-за обильных дождей собралась вода.

Ранее сообщалось, что в субботу, 25 мая, в Киеве открыли пешеходный мост, который расположен между Владимирской горкой и парком "Крещатый".

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