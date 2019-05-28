Нападение на ребенка в Киеве: полиция шокировала решением по неадекватному мужчине

Мужчину, который напал на ребенка в супермаркете Киева, отпустила полиция.

Об этом сообщает канал 24 в Telegram.

"Мужчину, который пытался обратить шею подростку в магазине, полиция отпустила. Несколько дней назад неизвестный напал на мальчика в супермаркете на киевских Березняках. К счастью, одна из женщин, стоявшая в очереди, спасла мальчика, а охрана задержала нападавшего и отдала его копам. Сегодня же полиция отпустила на волю неадеквата, обвиняя его в только хулиганстве. Поэтому, будьте внимательны в очереди", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве возле станции скоростного трамвая "НАУ" неизвестный напал с ножом на женщину с ребенком.

Также стало известно о трагедии с ребенком, оставленным без присмотра.