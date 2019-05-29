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Рядом лежали подушка и одеяло: опубликованы фото и видео смертельного ЧП в Киеве

среда, 29 мая 2019, 15:55
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В среду, 29 мая, в Киеве женщина выпала из окна девятиэтажного дома.

Об этом сообщает "Информатор".

Трагедия произошла по адресу проспект Лесной, 33. Вызов на линию экстренных служб поступил в 05:56.

Изначально женщина с первого этажа услышала звук, а когда выглянула на улицу, то увидела жуткую картину: на земле лежала жительница девятого этажа. Она вызвала "скорую", однако прибывшим на место медикам оставалось только констатировать смерть.

Рядом с телом женщины лежала подушка и одеяло. Погибшей около 55 лет. На месте работали патрульные, медики и следственно-оперативные группы.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 25 мая в Харькове 16-летний школьник застрелился из ружья после неудачной сдачи ВНО.

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