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Людям скандального нардепа раздали 41,5 га заповедной земли под Киевом: видео

четверг, 30 мая 2019, 19:27
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Местные органы власти выделили людям, связанным с народным депутатом Андреем Деркачом, около 41 гектара заповедной земли в Конча-Заспе, под Киевом.

Об этом сообщается в расследовании журналистов программы "Наші гроші".

Формально 41,5 га заповедной земли в Пуще-Водице стоимостью в десятки миллионов долларов принадлежат 4 лицам, у троих из которых крепкие связи с нардепом.

У Юрия Берко общий бизнес с женой Деркача Оксаной Тереховой и его помощником Дмитрием Ковальчуком. Антон Симоненко - нынешний помощник нардепа, муж Елены Миронюк - бывший помощник Деркача.

Сам Андрей Деркач, который за 21 год в парламенте стал самым богатым нардепом от Сумщины, свое отношение к заповедной земле отрицает.

Гектары заповедной земли были выделены в частные руки Обуховской РГА в 2010 году. Тогда эту землю поделили на 23 участка и бесплатно выделили для 23 человек, которые должны были вести личное крестьянское хозяйство. В нынешней РГА говорят, что о выделении этих земель ничего не знают и считают это преступлением. Среди получивших наделы - в основном связанные с Деркачом люди: работники принадлежащей ему ТРК "Эра", помощники, представители компаний-партнеров. Среди первых собственников были Берко и Симоненко.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", оккупационные власти Крыма незаконно продали два захваченных пансионата в Алуште бывшему депутату Верховной Рады Украины Олегу Цареву.

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