Залить бетоном: в сети обсуждают новое ЧП со стеклянным мостом в Киеве, фото

Несмотря на ограждения, запрещающие ступать на стеклянные секции нового пешеходного моста в Киеве, горожане и гости столицы продолжают фотографироваться в запрещенных зонах, что привело к полному разрушению стеклянного покрытия.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua, публикуя соответствующие фото.

"Несмотря на ограждение, граждане вчера массово фоткались на треснутый стёклах, что привело к полному разрушению защитных покрытий на 2 секциях", - говорится в сообщении.

В сети поднялась волна с возмущения.

"Поставить вместо стёкол бетонные вставки и забыть как страшный сон. Эксперимент на цивилизованность наша "банановая" страна не прошла))", "Мэра поставить и пусть прыгнет пару раз. Провалится - значит поменять мэра и стекла", "А почему в Китае толпами ходят по стеклянным мостам и никакое покрытие не трещит и не разрушается?", "там просто есть смертная казнь))", "за воровство", - в таком духе комментируют пользователи.

Как сообщал "Апостроф", на новом стеклянном мосту в Киеве произошло новое ЧП: после ремонта треснуло еще одно защитное стекло, которое помимо всего прочего оказалось незакрепленным.