Появились подробности роковой пьянки полицейских, из-за которой умер ребенок

Полицейские, которые оказались подозреваемыми в трагедии с 5-летним Кириллом Тлявовым, в тот день выпивали, празднуя выпускной своих детей.

Об этом сообщает ТСН.

"Они праздновали не повышение (своего коллеги), а выпускной своих детей. Действительно, когда они выполнили стрельбу под домом, то поехали дальше праздновать. Их задержали в центре города, я лично", - рассказал и.о. начальника полиции Переяслава-Хмельницкого Андрей Медуница.

Напомним, что после смерти мальчика по всей Украине во вторник и среду, 4-5 июня, в 19.00 проходят акции протеста "Безнаказанность убивает". Протесты проходят, в частности, в Киеве, Черкассах, Харькове, Луцке, Одессе и других городах страны близ управлений полиции.

Подробнее об этой трагедии и не только, читайте в материале "Апострофа": Убийство 5-летнего ребенка: топ-5 громких преступлений полиции за последние 5 лет.