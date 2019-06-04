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Резонансное убийство: стало известно, что сказал родным мальчика подозреваемый коп

вторник, 04 июня 2019, 23:10
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Подозреваемый в трагедии с 5-летним Кириллом Тлявовым, перед задержанием заявил о своей невиновности.

Об этом сообщает ТСН.

"Он мне сказал на ходу: "Передай моим родным – моя совесть чиста, я не стрелял и в руки оружия не брал", - рассказала изданию родственница подозреваемого.

Помимо этого, во вторник, 4 июня, стало известно, что в больницу попал отец 5-летнего Кирилла Тлявова, в убийстве которого подозревают полицейских. Ему стало плохо днем – мужчине вызвали скорую, которая повезла его в медучреждение.

На данный момент родственники мальчика даже еще не видели его тела.

Подробнее об этой трагедии и не только, читайте в материале "Апострофа": Убийство 5-летнего ребенка: топ-5 громких преступлений полиции за последние 5 лет.

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