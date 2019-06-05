Разворотило половину машины: новые фото и детали ДТП с такси в Киеве

Во вторник, 4 июня, на Надднепрянском шоссе в Киеве произошло ДТП с участием трактора и легкового автомобиля службы такси.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Киеве.

Автомобиль Renault врезался в трактор на большой скорости, а после этого столкнулся с отбойником. Водителя зажало между панелью приборов и сиденьем. При помощи гидравлического инструмента спасатели вытащили потерпевшего и передали бригаде скорой помощи. Также в Renault находилась пассажирка, которую госпитализировали до прибытия спасателей.

После проведения аварийно-спасательных работ, спасатели смыли топливо, которое в результате ДТП разлилось на проезжую часть дороги.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", утром 4 июня в пригороде Киева Боярке произошло массовое ДТП с участием двух маршруток, наполненных пассажирами.