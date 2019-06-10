Эпидемия "минирования" продолжается: в Верховной Раде ищут бомбу

В понедельник, 10 июня, правоохранители в Киеве проводят обследование территории Верховной Рады и других объектов из-за сообщений о минировании.

Об этом со ссылкой на отдел коммуникации Нацполиции Киева сообщает "Украинская правда".

"Уже несколько сообщений о заминировании: 5 станций метро, министерство, два магазина, ВРУ и три университета", - отметила начальник отдела Оксана Блищик.

Сейчас правоохранители проверяют информацию о минировании.

По словам Блищик, для проверки всех объектов созданы дополнительные группы взрывотехников и кинологов.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", также 10 июня киевский метрополитен сообщал о "заминировании" станций "Театральная", "Золотые ворота", "Теремки", "Олимпийская". Станции закрывали на вход и выход для проверки анонимных сообщений и поиска взрывоопасных предметов.