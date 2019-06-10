RU  UA  EN

понедельник, 10 июня
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.20
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

10 июня

14:21
Надо вылезти из танка: ВСУ дали важный совет, как победить Путина
14:14
Нардеп обвинил кандидата в министры обороны от "Слуги народа" в воровстве на армии
13:51
Путин нанес новые удары по Сирии: несколько погибших, десятки пострадавших
13:44
Экологическая катастрофа на реке Рось: в правительстве сообщили важные детали
13:41
США проверят деятельность Facebook и Google: названа причина
13:35
Невозможно: муж Тодоренко пожаловался на трудную подготовку к свадьбе
13:29
Легендарный боксер попал в больницу после нокаута: опубликовано фото
13:17
Решил уйти в политику: стало известно о новом амплуа известного комика и ведущего
13:15
Эпидемия "минирования" продолжается: в Верховной Раде ищут бомбу
13:11
Радикал Рыбалка будет баллотироваться в Раду от Оппоблока - блогер
12:58
"Батькивщина" не допустит капитуляции в переговорах по Крыму и Донбассу - Тимошенко
12:54
88-летний Горбачев раскритиковал сюжет "Чернобыля" от HBO
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Эпидемия "минирования" продолжается: в Верховной Раде ищут бомбу

понедельник, 10 июня 2019, 13:15
переглянути новину українською

В понедельник, 10 июня, правоохранители в Киеве проводят обследование территории Верховной Рады и других объектов из-за сообщений о минировании.

Об этом со ссылкой на отдел коммуникации Нацполиции Киева сообщает "Украинская правда".

"Уже несколько сообщений о заминировании: 5 станций метро, министерство, два магазина, ВРУ и три университета", - отметила начальник отдела Оксана Блищик.

Сейчас правоохранители проверяют информацию о минировании.

По словам Блищик, для проверки всех объектов созданы дополнительные группы взрывотехников и кинологов.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", также 10 июня киевский метрополитен сообщал о "заминировании" станций "Театральная", "Золотые ворота", "Теремки", "Олимпийская". Станции закрывали на вход и выход для проверки анонимных сообщений и поиска взрывоопасных предметов.

Фотовзгляд

Все галереи
Объединение "Оппоблока" с 4 партиями. Фотографии с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Завораживаю­щее зрелище: в Киеве цветут магнолии, эксклюзивные фото

Рейдерство на Печерских холмах: как ушлые дельцы гаражный кооператив отжать пытаются

Новый фронт Тимошенко-Тарута: что стоит за объединениями кандидатов перед выборами

Киев трещит по швам: как решить транспортную проблему столицы

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: