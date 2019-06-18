На острове в Киеве задержали "полковника" с арсеналом оружия: опубликованы фото

На Жуковом острове в Киеве задержали "полковника", в автомобиле которого нашли целый арсенал оружия.

Об этом сообщает "Киев оперативный".

"Правоохранители заметили автомобиль Toyota, который стоял как заброшенный. Просветили салон фонарем и увидели "тубусы". Через несколько минут к авто подошел мужчина и сказал, что это его авто, при этом представился полковником, при этом никаких удостоверений не показал", - говорится в сообщении.

Когда на место приехала следственно-оперативная группа, оказалось, что в салоне также находился автомат с патронами без разрешительных документов.

"На помощь полковнику примчался генерал. Кому-то очень настойчиво звонил, но тут на место приехали сотрудники ГБР. Авто переместили на площадку Государственного бюро расследований", - добавляют в "Киев оперативный".

Как сообщал "Апостроф", ранее пьяный полковник разведки устроил стрельбу в Киеве.