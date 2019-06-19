Где в Киеве позагорать и поплавать: топ-5 пляжей

Стали известны пять лучших пляжей в Киеве.

Их список опубликовал сайт Сегодня.

Детский пляж

Адрес: станция метро Гидропарк, Венецианский остров (с левой стороны, перед мостом).

Площадь пляжа составляет 2 га, или 20 тыс. м². Он является самым ухоженным и удобным в плане инфраструктуры, хотя людей всегда здесь бывает довольно много. Рядом с пляжем находится спасательно-водолазная станция, пункты проката топчанов и зонтиков, туалет.

Центральный

Адрес: станция метро Почтовая площадь, перейти через Пешеходный мост.

Пляж располагается в одной из самых живописных частей Труханового острова. Здесь также находится самая главная достопримечательность острова – парашютная вышка. Посетить пляж могут все желающие совершенно бесплатно.

Золотой пляж

Адрес: станция метро Гидропарк, южная часть Венецианского острова. Пляж находится ближе к мосту Патона, до него нужно идти 1,5 км по широкой плиточной дороге вдоль берега.

Хорошее место для немноголюдного отдыха. Территория пляжа 9,5 га. Туалет и кабинки для переодевания имеются.

Пуща-Водица

Адрес: Оболонский район, Пуще-Водица, находится рядом т-образного перекрестка 7-й линии и ул. Федора Максименко.

Пляж расположен на ставку Горащиха, в который впадает малая река Горенка (Котурка). Пляж Пуща-Водица дважды получил международную экологическую награду Голубой флаг (2017 и 2018 года) как пляж, который соответствует международным критериям и стандартам. Стоит отметить, что эту награду получают пляжи разных стран, которые отвечают обширному перечню строгих требований, касающихся экологического образования и информации, качества воды, экологического менеджмента, безопасности и услуг. Площадь пляжа: – 6,69 га.

Вербный

Адрес: Оболонский район, ул. Приозерная

Пляж находится на берегу озера Вербное, водоем довольно глубокий, в некоторых местах до 22 метров. Вокруг красивая природа, много лиственных деревьев. В самом озере вода довольно чистая, поскольку основным источником водоснабжения служат 6 подземных источников. Ежедневно во время летнего оздоровительного сезона пляж посещает около 7000 человек. Площадь пляжа – 13 га.

Подробнее о том, как киевляне спасаются от жары, читайте в материале "Апострофа": Как загорают и где купаются киевляне: эксклюзивные фото.