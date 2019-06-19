Я же мать: соцсети взорвало видео с женщиной, напавшей на полицейских в центре Киева

В сети пользователей возмутила ситуация с участием полиции и семьи с ребенком, где мать напала на правоохранителей.

Видео опубликовал экс-руководитель районного управления полиции Киева Денис Ярославский на своей странице в Facebook.

Инцидент произошел в центре Киева около Бессарабской площади. По словам Ярославского, данную запись ему прислали участники конфликта - семья с ребенком. Они написали, что патрульные остановили какую-то машину и начали разговаривать с водителем на повышенных тонах. Сзади в авто ехали они - муж, жена и ребенок - и остановились, чтобы помочь.

"После того как жена решила снять на видео конфликтную ситуацию, патрульные переключили свое внимание на нее, забыв об остановленном ими ранее авто. Все закончилось задержанием женщины, ее мужа и оставленным на 5 часов в машине ребенком", - пишет экс-руководитель районного управления полиции.

Он отметил, что в прокуратуре эту ситуацию внесли в ЕРДР и сняли побои.

"Товарищи патрульные, будьте сдержаннее! И судя по видео, вас несколько раз к ряду можно было разоружить и оставить пристегнутыми друг к другу, вашими же наручниками", - подчеркнул Ярославский.

Но в то же время командир батальона киевской патрульной полиции Евгений Зборовский объяснил инцидент и написал, что поведение женщины в отношении патрульных было грубым. А опубликованное видео обрезано и не передает сути конфликта.

По его данным, экипаж полиции двигался по узкой улице между ТЦ "Арена Сити" и Бассарабским рынком. Там они заметили автомобиль марки BMW, который был припаркован вторым рядом и затруднял движение улицей. Полицейские отреагировали на нарушение водителем ПДД и начали с ним разговор. В это время появилась героиня видео с мужем, которые начали мешать работе полиции, защищая нарушителя.

"По просьбе отойти на тротуар не реагируют и в результате женщина, не контролируя свою агрессию при очередной попытке вернуть ее на тротуар, с криками и нецензурной бранью (да, на глазах у своего ребенка, на вид 10-12 лет) розцарапала лицо патрульной и оставила ссадины на руках. На это патрульные также обязаны реагировать и имеют все основания для задержания. Именно при законном задержании, когда женщина понимает, что переборщила и начинает плакать, включается обрезано видео, выложенное автором", - написал Зборовский.

Он также подчеркнул, что запись не отражает картины событий абсолютно. Но это записала камера патрульных на их форме. Данный инцидент рассматривают, запись изъята, а телесные повреждения зафиксированы. Меру пресечения изберет суд.

"Патрульных можно снимать на видео. Нарушать законы нельзя. Бить патрульных нельзя. Делайте выводы имея полную информацию, а не по обрезанном вырванном из контекста видео", - написал командир батальона киевской патрульной полиции.

Пользователи в сети начали также обсуждать эту тему и поведение женщины.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве двое мужчин в нетрезвом состоянии принялись крушить чужие авто, после чего набросились с кулаками на полицию.