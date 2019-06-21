​В Киеве произошло серьезное ДТП с переворотом: фото и видео с места аварии

21 июня на Южном мосту в столице произошло серьезное ДТП с переворотом, в которой, вероятно, пострадали люди.

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

"ДТП с опрокидыванием на съезде с Южного моста. Информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.

На месте работал полицейский патруль и скорая.

На видео можно увидеть, что один из автомобилей буквально лег на крышу. По всей дороге валяются куски метала.

Как сообщал "Апостроф", в четверг, 20 июня, в Киеве водитель на автомобиле сбил двоих людей - женщину с ребенком.

Также ранее сообщалось, что 25 апреля в Киеве на пешеходном переходе автомобиль сбил 11-летнюю девочку. Удар был такой силы, что ребенок пролетел несколько метров.