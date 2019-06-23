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В сети показали забавное фото с митинга противников Киев прайда 2019

воскресенье, 23 июня 2019, 11:27
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Противники Марша равенства "Киев прайд 2019" удивили странным фото.

Его опубликовал Роман Шрайк в Twitter.

"Забавно, но протест против прайда более однополый, чем сам прайд", - подписал кадр он, на котором можно увидеть, что большинство из участников протеста – мужчины.

Напомним, в воскресенье, 23 июня, в Киеве проходит Марш равенства "Киев прайд 2019". Отметим, что в нем впервые примут участие украинские военные, которые воевали на Донбассе.

Как сообщал "Апостроф", ранее полиция поймала банду преступников, которые пытались устроить провокации во время Марша равенства. Всего были задержаны девять человек. Известно, что возраст злоумышленников - от 18 до 48 лет.

Также появилось видео нападения на участников Киев прайд 2019.

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