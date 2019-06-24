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Киев накрыла новая волна минирований: что пострадало в этот раз

понедельник, 24 июня 2019, 16:37
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В понедельник, 24 июня, Киев накрыла новая волна минирований - правоохранители проверяют информацию о наличии взрывчатки в школах, роддомах и торговых центрах, при том, что ранее в столице "заминировали" все детские садики.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на комментарий управления столичной полиции.

По словам правоохранителей, на электронную почту департамента патрульной полиции поступило сообщение о заминировании всех объектов столицы.

"В сообщении говорится, что заминированы все родильные дома, учебные заведения и торговые центры. Описаны только торговые центры. Там их около полутора десятков наименований", - заявили в ведомстве, уточнив, что обязаны провести проверку всех объектов.

Так, не исключено, что для осуществления оперативных действий будут привлечены дополнительные силы.

По данным сообщества "Киев оперативный", неизвестные сообщили о заминировании ТРЦ: SkyMall, "Глобус", "Украина", Lavina, "Гулливер", "Арт Молл", "Проспект", "Район", "Караван", "Магеллан", "Квадрат Нео", "Ретровиль", "Метрополис".

Кроме того, будет проверена информация о заминировании продуктовых супермаркетов "Ашан", "АТБ", "Сильпо", "Терра", ІКЕА, "Эпицентр".

Как сообщал "Апостроф", 17 июня на почту Госслужбы по чрезвычайным ситуациям пришло письмо, в котором говорилось о минировании в Киеве очередной серии важных объектов.

Ранее в киевскую полицию позвонил неизвестный и сообщил, что заминирован Владимирский Кафедральный собор.

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