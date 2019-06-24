​В Киеве нашли номинанта на премию Дарвина: забавное видео

В понедельник, 24 июня, в Деснянском районе столицы мужчина, который пытался достать из бетонного вентиляционного отверстия телефон, застрял в нем.

Об этом сообщает "Киев Оперативный", публикуя соответствующее видео.

"Премию Дарвина этому человеку! На Цветаевой, 18 у одного из чуваков мобильный телефон упал в эту дыру, а этот человек вызвался помочь за 500 гривен и застрял. К счастью, спасатели ГСЧС вовремя вытащили "работника", - говорится в сообщении.

На видео можно увидеть, что телефон мужчина таки достал. Правда его из дыры вытаскивали спасатели.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве погибла женщина, которая пыталась спасти своего мужа, который застрял под мотоблоком. Мужа она спасла, а самой раздавило голову.