В Киеве опасно столкнулись маршрутка с грузовиком: опубликованы фото

24 июня в Дарницком районе столицы произошло серьезное ДТП с маршруткой и фурой.

Об этом сообщает "Киев Оперативный", публикуя соответствующие фото.

"Прямо сейчас на Бажана в сторону Борисполя произошло серьезное ДТП: водитель маршрутного автобуса зазевался (по другому не назовешь) и на полном ходу влетел в припаркованный грузовик DAF", - говорится в сообщении.

Информация о пострадавших устанавливается. Движение транспорта по данному направлению затруднено.

Как сообщал "Апостроф", в понедельник, 24 июня, в Киеве произошло ужасное ДТП с участием большегрузных фур.

Ранее сообщалось, что 23 июня на трассе Ковель-Черновцы Доманово-Теребличе произошла ужасная авария с двумя фурами, в результате которой серьезно пострадали оба водителя.