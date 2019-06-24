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В Киеве закроют аэропорт: что известно

понедельник, 24 июня 2019, 18:30
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В Киеве в начале сентября планируют закрыть аэропорт "Киев", все рейсы с него будут перенаправлены на "Борисполь".

Об этом сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА, через страницу ведомства в Facebook.

Причиной временной приостановки работы аэропорта "Киев" называют необходимость провести ремонтные работы на его отдельных объектах.

Согласно сообщению киевских чиновников, ограничения на полеты будут действовать со 2 по 10 сентября.

"Это связано с проведением ремонта взлетно-посадочной полосы. Также частично отремонтируют рулежные дорожки 1 и 2", – уточнили в департаменте.

Как сообщал "Апостроф", 18 июня в аэропорту "Борисполь" случилось ЧП - пассажиры рейса YE1215 сообщением Киев - Батуми, протестуя из-за отсрочки рейса, заблокировали вход в терминал F.

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