Появились новые фото и видео мощного пожара в Киеве

Спасателям удалось локализовать масштабный пожар в Святошинском районе Киева, где горят склады секонд-хенда.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Киеве, публикуя новые фото и видео с места масштабного инцидента.

Напомним, 26 июня в 19:30 в с. Петропавловская Борщаговка Киево-Святошинского района возник пожар на территории склада с секонд-хендом (размер склада 150х150 м.) На площади 2 тыс. 500 кв. м. Жертв и пострадавших нет.

Как сообщал "Апостроф", ранее в киевской школе произошел сильный пожар. Пожарно-спасательной службе пришло бороться с огнем около часа.

Также 24 июня в центре Ростова (Российская Федерация) вспыхнул мощный пожар на рынке. Горели торговые павильоны, пожар тушили 53 человека на 14 спецмашинах.