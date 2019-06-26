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Появились новые фото и видео мощного пожара в Киеве

среда, 26 июня 2019, 22:10
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Фото: пресс-служба ГСЧС Киева

Спасателям удалось локализовать масштабный пожар в Святошинском районе Киева, где горят склады секонд-хенда.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Киеве, публикуя новые фото и видео с места масштабного инцидента.

Напомним, 26 июня в 19:30 в с. Петропавловская Борщаговка Киево-Святошинского района возник пожар на территории склада с секонд-хендом (размер склада 150х150 м.) На площади 2 тыс. 500 кв. м. Жертв и пострадавших нет.

Как сообщал "Апостроф", ранее в киевской школе произошел сильный пожар. Пожарно-спасательной службе пришло бороться с огнем около часа.

Также 24 июня в центре Ростова (Российская Федерация) вспыхнул мощный пожар на рынке. Горели торговые павильоны, пожар тушили 53 человека на 14 спецмашинах.

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