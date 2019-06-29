Великолепная четверка: в сети показали фото воров, которые обокрали авто в Киеве

В Киеве задержали четверых воров, которые разбили стекло в автомобиле и ограбили его.
Об этом сообщает ресурс "Киев Оперативный".
Инцидент произошел по адресу улица Малиновского, 15/3. Там ограбили припаркованную машину марки Hyundai. Четверо воров похитили из авто сумку с планшетом, зарядным устройством, наушниками и различными документами.
Личности преступников уже установили, ими оказались ранее судимые граждане:
- Шелия Заза, 1982 года рождения, ранее дважды судимый по статье 185 ("Кража") УК Украины.
- Беридзе Сулико, 1983 года рождения, ранее дважды судимый по статье 185 УК Украины.
- Шака Нукри, 1981 года рождения, ранее дважды судимый по статье 185 УК Украины.
- Гургенадзе кукур, 1986 года рождения.
Также отмечают, что задержанные грабители передвигались на автомобиле марки Volvo (KFD365 Lt), который и привлек внимание правоохранителей.
Как сообщал "Апостроф", в Оболонском районе столицы поймали вора, который усыпил на улице мужчину и пытался его ограбить.