Великолепная четверка: в сети показали фото воров, которые обокрали авто в Киеве

В Киеве задержали четверых воров, которые разбили стекло в автомобиле и ограбили его.

Об этом сообщает ресурс "Киев Оперативный".

Инцидент произошел по адресу улица Малиновского, 15/3. Там ограбили припаркованную машину марки Hyundai. Четверо воров похитили из авто сумку с планшетом, зарядным устройством, наушниками и различными документами.

Личности преступников уже установили, ими оказались ранее судимые граждане:

Шелия Заза, 1982 года рождения, ранее дважды судимый по статье 185 ("Кража") УК Украины. Беридзе Сулико, 1983 года рождения, ранее дважды судимый по статье 185 УК Украины. Шака Нукри, 1981 года рождения, ранее дважды судимый по статье 185 УК Украины. Гургенадзе кукур, 1986 года рождения.

Также отмечают, что задержанные грабители передвигались на автомобиле марки Volvo (KFD365 Lt), который и привлек внимание правоохранителей.

Как сообщал "Апостроф", в Оболонском районе столицы поймали вора, который усыпил на улице мужчину и пытался его ограбить.